Sinema - Katil Avcısı
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Donovan Marsh'ın yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon ve gerilim türündeki Katil Avcısı'nın başrolünde Gerard Butler yer alıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Donovan Marsh'ın yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon ve gerilim türündeki Katil Avcısı'nın başrolünde Gerard Butler
yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:07 Kaynak: AA
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