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Sinema - Katil Bebek Geri Döndü

12 dakika önce

-Fragman "Katil Bebek Geri Döndü"İSTANBUL - Bir devam filmi olan "Katil Bebek Geri Döndü", bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor.

-Fragman "Katil Bebek Geri Döndü"
İSTANBUL - Bir devam filmi olan "Katil Bebek Geri Döndü", bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor.
Danielle Guldin, Noemi Gonzalez, Bill Oberst, Dan Gregory, Sabrina Garcia ve Ariana Galya'nın başrollerinde oynadığı filmi Nathan Crooker, Kayden Phoenix ile Ruben Rodriguez birlikte yönetti.
Sinema - Katil Bebek Geri Döndü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:12 Kaynak: AA
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