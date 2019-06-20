Sinema - Katil Bebek Geri Döndü
12 dakika önce
-Fragman "Katil Bebek Geri Döndü"İSTANBUL - Bir devam filmi olan "Katil Bebek Geri Döndü", bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:12 Kaynak: AA
-Fragman "Katil Bebek
Geri Döndü"
İSTANBUL - Bir devam filmi olan "Katil Bebek Geri Döndü", bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor.
Danielle Guldin, Noemi Gonzalez, Bill Oberst, Dan Gregory, Sabrina Garcia ve Ariana Galya'nın başrollerinde oynadığı filmi Nathan Crooker, Kayden Phoenix
ile Ruben Rodriguez birlikte yönetti.
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