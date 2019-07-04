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Sinema - Kül En Saf Beyazdır

54 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Zhangke Jia yönetmenliğindeki Kül En Saf Beyazdır, toplumun dışında kalmış iki karakterin, ülkeleriyle beraber, dönüşüm geçiren 16 yıllık şiddet dolu ilişkisini konu ediniyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Zhangke Jia yönetmenliğindeki Kül En Saf Beyazdır, toplumun dışında kalmış iki karakterin, ülkeleriyle beraber, dönüşüm geçiren 16 yıllık şiddet dolu ilişkisini konu ediniyor.
Sinema - Kül En Saf Beyazdır
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:37 Kaynak: AA
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