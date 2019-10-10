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Sinema Kulübü'nden amfide film gösterimleri

45 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Sinema Kulübü 2019-2020 öğretim yılının ilk etkinliğini düzenledi.

Sinema Kulübü'nden amfide film gösterimleri, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Sinema Kulübü 2019-2020 öğretim yılının ilk etkinliğini düzenledi.


Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi amfi tiyatroda düzenlenen film gösterimlerinin ilk gününde, Robert Zemeckis'in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Tom Hanks'in bulunduğu, 1994 yapımı Forrest Gump filmi, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik ikinci gün yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği, başrollerinde Demet Evgar, Gülse Birsel ve Engin Günaydın'ın yer aldığı 'Aile Arasında' filminin gösterimiyle son buldu.


"İkinci dönem açık hava sineması düzenlemeyi planlıyoruz"


Sinema Kulübü Başkanı İrem Baydar, "Bu etkinliği neredeyse yazdan beri planlıyoruz. Planlarımız yolunda giderse, ikinci dönem de buna benzer açık hava sineması gösterimi yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Tom Hanks, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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