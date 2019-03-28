Son Dakika Haberleri: Sinema - Kursk

Sinema - Kursk

53 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki Kursk, 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikayesini konu ediniyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki Kursk, 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikayesini konu ediniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:13 Kaynak: AA

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