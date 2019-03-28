Sinema - Kursk
53 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki Kursk, 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikayesini konu ediniyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki Kursk, 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikayesini konu ediniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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