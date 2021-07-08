Sinema - Lanetli Kardeş - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

"Lanetli Kardeş"

Sam Barrett'in yönetmen koltuğunda oturduğu haftanın bir diğer korku ve gerilim filmi "Lanetli Kardeş"; çizdiği resimlerin bir dizi cinayetle bağlantılı olduğunu fark eden bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Amanda Woodhams, Liam Graham ve Nicola Bartlet'ın rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Korkunç rüyalar gören ve bunları tuvale aktarmaya başlayan genç kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır."