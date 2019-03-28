Sinema - Loro
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Paolo Sorrentino'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Loro, skandallarıyla anılan I·talya eski bas¸bakanı Silvio Berlusconi'nin hayatına go¨z atıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Paolo Sorrentino
'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Loro, skandallarıyla anılan I·talya eski bas¸bakanı Silvio Berlusconi
'nin hayatına go¨z atıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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