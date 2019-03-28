Son Dakika Haberleri: Sinema - Loro

Sinema - Loro

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Paolo Sorrentino'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Loro, skandallarıyla anılan I·talya eski bas¸bakanı Silvio Berlusconi'nin hayatına go¨z atıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Paolo Sorrentino'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Loro, skandallarıyla anılan I·talya eski bas¸bakanı Silvio Berlusconi'nin hayatına go¨z atıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Silvio Berlusconi, Yönetmen, Paolo Sorrentino, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yönetmen Cinayeti Davasında Karar! Sanık, 21 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Son Dakika! Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! YSK Başkanı Güven: Vatandaş, Tüm Sandıkların Islak İmzalı Sayım Döküm Cetvelini Görebilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 10:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Loro
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]