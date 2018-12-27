Son Dakika Haberleri: Sinema - "Mary Poppins: Sihirli Dadı"

Sinema - "Mary Poppins: Sihirli Dadı"

2 saat önce

Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı Mary Poppins: Sihirli Dadı, klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikayeyi ele alıyor.

Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı Mary Poppins: Sihirli Dadı, klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikayeyi ele alıyor.

Film, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor ve PL Travers'ın diğer yedi kitabındaki mal zenginliğinden çıkıyor. Hikayede Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir, Michael, üç çocuğu ve kahyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de yaşamaktadırlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:06 Kaynak: AA

Londra, Emily Blunt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı

Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:13:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - "Mary Poppins: Sihirli Dadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]