Sinema - "Mary Poppins: Sihirli Dadı"
2 saat önce
Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı Mary Poppins: Sihirli Dadı, klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikayeyi ele alıyor.
Emily Blunt
'ın başrolünde yer aldığı Mary Poppins: Sihirli Dadı, klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikayeyi ele alıyor.
Film, 1930'larda Londra
'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor ve PL Travers'ın diğer yedi kitabındaki mal zenginliğinden çıkıyor. Hikayede Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir, Michael, üç çocuğu ve kahyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de yaşamaktadırlar.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:06 Kaynak: AA
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