Sinema - Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!
30 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Önder Açıkbaş'ın yönetmenliğini üstlendiği Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!, Mazlum Kuzey ve dayısı Kuddusi'nin maceralarını konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:21 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Önder Açıkbaş
'ın yönetmenliğini üstlendiği Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!, Mazlum Kuzey ve dayısı Kuddusi'nin maceralarını konu ediniyor.
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