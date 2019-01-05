Son Dakika Haberleri: Sinema Meslek Birliklerinden "Kanun Teklifi"Ne Destek

Sinema Meslek Birliklerinden "Kanun Teklifi"Ne Destek

58 dakika önce

Sinema meslek birlikleri, "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Uzun yıllardır sürdürülen görüşmelerin sonucunda sinema alanındaki meslek birliklerinin katılımı ile son haline getirilen...

Sinema Meslek Birliklerinden
Sinema meslek birlikleri, "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Uzun yıllardır sürdürülen görüşmelerin sonucunda sinema alanındaki meslek birliklerinin katılımı ile son haline getirilen bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla sektörümüzün güçlenmesi ve kurumsallaşması açısından çok önemli bir adım atılmış olacaktır." açıklamasında bulundu.

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM), Anadolu Sinema Eseri Sahipleri Birliği (ASİTEM), BSB Sinema Eser Sahipleri Meslek Birliği (BSB), Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR), Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP), Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği'nin (TESİYAP) imzasının bulunduğu açıklamayı, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamada, 2004 yılında çıkan kanunun bugünün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yönetmen, senarist, yapımcı ve tüm diğer icracı sanatçıların üyesi olduğu meslek birlikleri olarak, kanun teklifinin, 2004'te çıkan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta çok yetersiz kalan mevcut yasaya göre birçok yenilik ve ilerleme içerdiğini düşünmekteyiz. Uzun yıllardır sürdürülen görüşmelerin sonucunda sinema alanındaki meslek birliklerinin katılımı ile son haline getirilen bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla sektörümüzün güçlenmesi ve kurumsallaşması açısından çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Sinema meslek birlikleri olarak kanun teklifini desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Yönetmen, TV, Güncel
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