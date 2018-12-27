Sinema - "Müsaadenizle Büyükler"

Talip Karamahmutoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Müsaadenizle Büyükler, sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenirken yetişkinlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup iyiliksever çocuğun hikayesini anlatıyor.

Talip Karamahmutoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Müsaadenizle Büyükler, sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenirken yetişkinlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup iyiliksever çocuğun hikayesini anlatıyor.



Ormanda terk edilmiş köpeklere sıcak bir yuva hazırlamak için bir grup çocuk bir araya gelir. Herkesten habersiz gizlice köpekleri beslemeye başlarlar. Çocuklar, sahipleri tarafından ormana terk edilmiş köpeklerin hayatta kalması için mücadele ederken, kötü niyetli birileri de köpekleri yok etmek için harekete geçmiştir. Sitenin güvenlik müdürü Hakan'ın desteğini alan çocuklar kendilerini zorlu ve fantastik bir maceranın içinde bulurlar.

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