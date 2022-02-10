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Sinema - Nil'de Ölüm - Son Dakika

Sinema - Nil'de Ölüm

10.02.2022 10:19

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

"Nil'de Ölüm"

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet'in devam filmi "Nil'de Ölüm", Agatha Christie'nin 1937 yılında yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlandı.

Sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vakasını konu edinen filmde başarılı oyuncuya Gal Gadot, Emma Mackey, Armie Hammer ve Rose Leslie gibi isimler başrolde eşlik ediyor.

Michael Green tarafından kaleme alınan senaryoya göre "Belçikalı dedektif Hercule Poirot'un göz alıcı nehir vapurunda geçen Mısır tatili, mükemmel görünen bir çiftin huzurlu balayı, trajik bir şekilde yarıda kesilince korkunç bir katil arayışına dönüşür."

Sinema - Nil'de Ölüm
Sinema - Nil'de Ölüm
Sinema - Nil'de Ölüm

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Cinayet, Türkiye, Vefat, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Nil'de Ölüm - Son Dakika


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