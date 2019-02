Sinema - Ölüm Günün Kutlu Olsun 2

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.

71. Locarno Film Festivalinde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü'ne layık görülen "Sibel" Türk izleyicisi ile buluşacak.



Fransız yönetmen Guillaume Giovanetti ile Çağla Zencirci'nin birlikte yönetmenliğini yaptığı filmde, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin ve Meral Çetinkaya rol aldı.



Türkiye, Fransa, Almanya ve Lüksemburg ortak yapımı film; babası ve kız kardeşiyle beraber Karadeniz'de yaşayan, dilsiz olduğu için yalnızca ıslıkla iletişim kurabilen genç bir kızın hikayesini anlatıyor.



"New York in New York"



Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini birlikte yaptığı "New York in New York", bir kaza sonrası yolları kesişen üç kişinin hikayesini konu ediniyor.



Çağın Türker'in senaryosunu kaleme aldığı filmde, Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım ve Ahmet Utlu rol aldı.



"Döndüm Ben"



Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği "Döndüm Ben", evliliğini bitirme planları yapan bir adamın, eşinin çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasından sonra bu durumdan kurtulabilmek için arkadaşına danışmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.



Volkan Hamamcıoğlu ve Cengiz Eşiyok'un senaryosunu yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilara Öztunç, Sadi Celil Cengiz, Volkan Başaran, Dost Elver ve Yiğit Arı yer alıyor.



"Tez: 13. Gece"



Taylan Işıklar'ın yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi "Tez: 13. Gece", psikolojik sorunları olan Narin adındaki genç kızla terapi seansları düzenleyen Gaye'nin hikayesini konu ediniyor.



"Ölüm Günün Kutlu Olsun 2"



2017 yılında gösterime giren "Ölüm Günün Kutlu Olsun" adlı yapımın devamı olan "Ölüm Günün Kutlu Olsun 2", ilk filmde öldürüldüğü günü döngü olarak sürekli yeniden yaşayan genç kızın, tekrar tekrar ölmenin gelecekte vuku bulması muhtemel tehlikelerden kaçınmaktan daha kolay olduğunu keşfetmesini anlatıyor.



Yönetmenliğini Christopher Landon'un üstlendiği filmin başrollerinde Jessica Rothe, Israel Broussard ve Ruby Modine oynuyor.



"Git Be Abi"



Fen-fen Cheng'in yönettiği; Yuchang Peng ve Zifeng Zhang'ın başrolünü paylaştığı Çin yapımı "Git Be Abi", bir türlü anlaşamadığı abisinin hayatından çıkmasını dileyen ve bu isteği gerçekleşen genç kızın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.



"Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna"



Aleksey Tsitsilin ve Robert Lence'nin yönettiği sevilen animasyon Karlar Kraliçesi serisinin dördüncü filmi "Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna", Gerda'nın ailesini kurtarmak için dostlarıyla çıktığı serüveni konu alıyor.

