Son Dakika Haberleri: Sinema - Organize İşler: Sazan Sarmalı

Sinema - Organize İşler: Sazan Sarmalı

51 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde Organize İşler: Sazan Sarmalı, Organize İşler'in üzerinden 12 yıl gibi bir süre geçen bu devam filminde, Asım Noyan ve ekibinin hayatında büyük değişiklikler olmamış, kurdukları sahtekarlık düzenini döndürmeye devam ederler.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde Organize İşler: Sazan Sarmalı, Organize İşler'in üzerinden 12 yıl gibi bir süre geçen bu devam filminde, Asım Noyan ve ekibinin hayatında büyük değişiklikler olmamış, kurdukları sahtekarlık düzenini döndürmeye devam ederler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:17 Kaynak: AA

Yılmaz Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada "Gelirim Bin TL" Diyen Berkay'ın Vergi Kaçırdığı Tespit Edilirse 3 Yıl Hapis Yatacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Organize İşler: Sazan Sarmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]