Sinema - Organize İşler: Sazan Sarmalı
51 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde Organize İşler: Sazan Sarmalı, Organize İşler'in üzerinden 12 yıl gibi bir süre geçen bu devam filminde, Asım Noyan ve ekibinin hayatında büyük değişiklikler olmamış, kurdukları sahtekarlık düzenini döndürmeye devam ederler.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yılmaz Erdoğan
yönetmenliğinde Organize İşler: Sazan Sarmalı, Organize İşler'in üzerinden 12 yıl gibi bir süre geçen bu devam filminde, Asım Noyan ve ekibinin hayatında büyük değişiklikler olmamış, kurdukları sahtekarlık düzenini döndürmeye devam ederler.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:17 Kaynak: AA
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