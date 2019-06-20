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Sinema - Oyuncak Hikayesi 4

34 dakika önce

-Fragman "Oyuncak Hikayesi 4"İSTANBUL -Josh Cooley'nin yönettiği haftanın animasyon filmi "Oyuncak Hikayesi 4", Woody ve arkadaşlarının, aralarına Forky adında yeni bir oyuncağın katılmasıyla atıldıkları maceraları konu ediniyor.

-Fragman "Oyuncak Hikayesi 4"
İSTANBUL -Josh Cooley'nin yönettiği haftanın animasyon filmi "Oyuncak Hikayesi 4", Woody ve arkadaşlarının, aralarına Forky adında yeni bir oyuncağın katılmasıyla atıldıkları maceraları konu ediniyor
Sinema - Oyuncak Hikayesi 4
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:11 Kaynak: AA
animasyon, fragman, oyuncak, Güncel
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