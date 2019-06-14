Son Dakika Haberleri: Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi
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Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi

4 saat önce

Antalya'da, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Coşkun Göğen'in 74'üncü yaş günü kutlandı.

Antalya'da, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Coşkun Göğen'in 74'üncü yaş günü kutlandı.
Muratpaşa ilçesindeki Konserve Plajı'ndaki bir işletmede çalışan Göğen için iş arkadaşları doğum günü kutlaması organize etti.
Çalışmak için asansörle plaja inen Göğen'e "Mutlu yıllar Coşkun abi", "Hep mutlu ol" diyerek, pasta ile sürpriz yapıldı.
Dilek tutarak mumları üfleyen Göğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürprizden mutlu olduğunu söyledi.
Herkesin güzel yaşlar görmesini temenni eden Göğen, şunları kaydetti:
"Ben çok mutluyum. Her yaş güzel. Allah herkese uzun ömür versin. İş yerinin eğlence koordinatörüyüm. Hep beraber eğlenelim. Mumu üflerken hep yarınları görebilmek için dilek tuttum. Yakınlarda bir projede yer alacağım. Pazar sabahı çekimler başlıyor, diyalog metinleri geldi. Komedi filmi. Coşkun geri dönüyor. Sinema filmiyle tekrar aranızda olacağım. Benim rolüm çok güzel, biraz absürt. Çok ses getirecek bir proje, çok gülecekseniz."
Sinema oyuncusu Coşkun Göğen'e doğum günü sürprizi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:26 Kaynak: AA
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