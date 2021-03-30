Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika

Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası

30.03.2021 12:15
Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan'a

"Nilüfer Aydan" ismiyle tanınan sinema oyuncusu Aydan Canbula, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

"Nilüfer Aydan" ismiyle tanınan sinema oyuncusu Aydan Canbula, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Aydan Canbula ile avukatı katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da hazır bulundu.

Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, sanık Canbula'nın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Aydan Canbula da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Takdiri adalete bırakıyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Canbula'nın Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın dosyaya yansıyan kişiliğine ve suç işleme hususundaki eğilimine göre hakkında olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aydan Canbula'nın sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, emniyet tarafından yapılan araştırma neticesinde sanığın Facebook'taki sosyal medya hesabı üzerinden Nilüfer Aydan kullanıcı adı ile 16 Temmuz 2016, 4 Nisan 2017, 7 Ekim ve 13 Haziran 2018 tarihlerinde çeşitli paylaşımlar yaptığı anlatılmıştı.

Sanık Canbula'nın sosyal medya hesabı üzerindeki paylaşımları, Cumhurbaşkanı'nı tahkir kastı ile yaptığı belirtilen iddianamede, söz konusu paylaşımlarının düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilmişti.

İddianamede, Aydan Canbula'nın bu şekilde üzerine atılı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu zincirleme şekilde işlediği belirtilerek, 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika


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