Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı - Son Dakika

Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un Taksim'deki evinin alt katında yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir kişiyi de hastaneye kaldırıldı.



Yangın saat 02.30'da Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Büyükparmak Kapı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikinci katta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.



Kattan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangından çıkan dumandan etkilenen bir kişide hastaneye kaldırıldı.



Yangının çıktığı katın üstünde de Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un yaşadığı öğrenildi. Ailesi ile birlikte kalan Süheyla Artun, itfaiye ekiplerinin çalışması ile aşağı öğrenildi. Yangının çıkış anını anlatan Artun, "Yatıyordum birden bir duman kokusu geldi. Kata baktım bir şey yok. Balkona baktım bir şey yok, salona baktım bir şey yok. Sokak kapısını açmamla beraber sonra balkona attım kendimi. Kızı kaldırdım. İşte böyle oldu. Evimizi duman bastı, bizleri itfaiye kurtardı" dedi.



Polis ekipleri çıkan yangının sebebini araştırmaya çalışıyor. - İSTANBUL