Sinema - Papillon
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Başrollerinde Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın yer aldığı 1973 yapımlı "Papillon"un yeniden uyarlaması aynı adlı filmde, bu kez başrolleri Charlie Hunnam ve Rami Malek paylaşıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Başrollerinde Steve McQueen ve Dustin Hoffman
'ın yer aldığı 1973 yapımlı "Papillon"un yeniden uyarlaması aynı adlı filmde, bu kez başrolleri Charlie Hunnam
ve Rami Malek
paylaşıyor.
Gerçek bir hayat hikayesine dayanan "Papillon", suçsuz olduğu halde mahkum edilen Henri Papillon Charriere ve yüksek güvenlikli hapishanede tanıştığı banker Louis Dega'nın kaçış üzerinden başlayan dostluğu ve firarın imkansız olduğu bu hapishaneden kurtulma çabalarını anlatıyor.
Başroldeki Charlie Hunnam ile Rami Malek'e; Tommy Flanagan
, Eve Hewson
, Roland Moller ve Michael Socha'nın eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Michael Noer oturuyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:03 Kaynak: AA
Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi!
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi
Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti
Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi! Ekonomiye Kazandırılabilir