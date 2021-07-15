Sinema - Paris'te Bahar - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

" Paris'te Bahar"

Suzanne Lindon'un yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Paris'te Bahar", kendi yaş grubundakilerden sıkıldığı bir dönemde kendisinden yaşça büyük bir tiyatro oyuncusuyla tanışan 16 yaşındaki genç Suzanne'ın hikayesini odağına alıyor.

Romantik komedi ve dram karışımı filmde Suzanne Lindon'a başrolde Arnaud Valois, Frederic Pierrot, Florence Viala ve Dominique Besnehard eşlik ediyor.