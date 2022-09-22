Bu hafta 10 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 10 film vizyona girecek

22.09.2022 11:06
Bu hafta 10 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta 7'si yerli 10 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta 7'si yerli 10 film vizyona girecek.

James Cameron'un Oscar ödüllü filmi "Avatar", 4K olarak yeniden izleyiciyle buluşacak.

İlk kez 2009'da vizyona giren ve tüm zamanların en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilen filmin başrollerini Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez ve Sigourney Weaver paylaşıyor.

Film, "En İyi Sinematografi", "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında üç Oscar kazanmıştı.

"Dert Etme Sevgilim"

Olivia Wilde'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolde oynadığı gerilim filmi "Dert Etme Sevgilim", mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hayatına odaklanıyor.

Florence Pugh, Chris Pine, Gemma Chan ve Harry Styles'ın Olivia Wilde'ye eşlik ettiği film, 1950'lerde kocasıyla birlikte ütopik deneysel bir toplulukta yaşayan ev hanımı Alice'in, şirketin rahatsız edici sırlar saklıyor olabileceğinden endişelenmesi sonucu başından geçenler işleniyor.

"Reflection"

Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin'in başrollerini paylaştığı "Reflection", çalışanları ve konukları arasında giderek kaosa sürüklenen olayların yaşandığı İstanbul'daki bir oteli merkezine alıyor.

Yasemin Szawlowski, Ali Süreya Tuncer ve Elit Andaç Çam'ın da rol aldığı gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda İlker Savaşkurt oturuyor.

"Bana Karanlığını Anlat"

Gizem Kızıl'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Bana Karanlığını Anlat", kalp krizi sonucu vefat eden bir adamın defin öncesi getirildiği gasilhanede, ailesi arasında yaşananlar işleniyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Gizem Güçlü, Mehmet Yılmaz Ak ve Giray Altınok oynadı.

"Aşk, Mark ve Ölüm"

Cem Kaya'nın belgesel filmi "Aşk, Mark ve Ölüm", Almanya'da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin son 60 yıldaki hikayeleri, müzikle kurdukları ilişkileri üzerinden beyaz perdeye aktarılıyor.

"Deli Kazım"

Özgür Murat Sönmez'in yönettiği komedi filmi "Deli Kazım", 1920'li yıllarda savaş yıllarından beri bir adada kalan arkadaşlarına ulaşmak için zorlu bir yolculuğa çıkan Kazım ve arkadaşlarının adadaki maceralarını konu ediniyor.

Haftanın animasyonları

Nurullah Yenihan'ın yönettiği yerli animasyon filmi "Tay", Mekke'den Medine'ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay Riyah ile yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini konu ediyor.

Alice Blehart'ın sinemaya uyarladığı "Sindirella ve Sevimli Arkadaşları", fare bedenine hapsolmuş prensi kurtarmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan Ella ve arkadaşlarının hikayesini izleyicinin beğenisine sunacak.

Haftanın yerli korku filmleri

Onur Aldoğan'ın yönettiği "Gazap" ile Yıldıray Alkın'ın "El Hass" filmleri, yerli korku sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

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Kaynak: AA

James Cameron, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu hafta 10 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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