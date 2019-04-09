Son Dakika Haberleri: Sinema Salonu Olmayan Cizre'de 'Film' Heyecanı

Sinema Salonu Olmayan Cizre'de 'Film' Heyecanı

1 saat önce

Sinema salonunun olmadığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisler tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yetişkinler ve çocuklar için film gösterimi yapıldı.

Sinema Salonu Olmayan Cizre'de 'Film' Heyecanı, System.String[]
Sinema salonunun olmadığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisler tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yetişkinler ve çocuklar için film gösterimi yapıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği kentteki kültürel ve sanatsal eksikliği gidermek için başlattığı çalışma ile çocuk ve yetişkinleri sinema ile tanıştırdı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından getirilen Müslüm, Çiçero, ve Türk İşi Dondurma filmleri Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde gösterime sunuldu.

Gece yetişkinlere yönelik etkinlik düzenleyen Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri gündüz de çocuklar için bir etkinlik düzenledi. İlçenin farklı okullarında eğitim gören 300 ilkokul öğrencisi Çevik Kuvvete ait otobüslerle okullardan alınıp sinema filmi izlemeleri için Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne getirildi. Hayatlarında ilk defa bir sinema salonu gören ve sinema salonunda çizgi film karakteri Pepe filmini izleyen öğrencilerin yaşadığı mutluluk ve sevinç gözlerinden okundu.

Minik öğrenciler keyifle izledikleri sinema filminden sonra yine polis otobüsleri ile okullarına bırakıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, Güncel
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