Sinema salonu sayısı 2019'da yüzde 1,1 azaldı - Son Dakika

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 826 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 1,4 azalarak 337 bin 914 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Sinema ve Tiyatro istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 826 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 1,4 azalarak 337 bin 914 oldu.

SİNEMA SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 12,8 AZALDI

Açıklanan verilere göre, sinema seyirci sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,8 azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 17,5 azalarak 32 milyon 331 bin 764 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 5,6 azalarak 24 milyon 147 bin 445 kişi oldu. Gösterilen film sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 4,4 artarak 68 bin 386 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 3,6 azalarak 29 bin 64 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 11,2 artarak 39 bin 322 oldu.

TİYATRO KOLTUK SAYISI YÜZDE 12,8 ARTTI

Tiyatro salon sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 4,1 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 12,8 arttı. Buna göre, 2018/2019 sezonunda tiyatro salon sayısı 766 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 354 bin 688 oldu. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 0,2 artarak 33 bin 835 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 0,3 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 1,9 arttı.

TİYATRO SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 0,7 ARTTI

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 4,5 artarak 9 bin 796'ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 4,7 artarken, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 3,3 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 0,7 artarak 7 milyon 899 bin 547 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 0,2 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 2,5 arttı.

TİYATRO SALONLARINDA OYNANAN ÇOCUK ESERİ SAYISI YÜZDE 3,0 ARTTI

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 6,0 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 3,0 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 6,8 artarken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 6,9 azalarak 15 bin 237 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 6,7 artarken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 6,9 azaldı.

(İHA)