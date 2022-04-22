Sinema salonuna dönüştürülen atıl binanın ilk misafiri kırsaldaki çocuklar oldu - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde kullanılmayan binayı sinema salonuna dönüştüren Belediye, 23 Nisan öncesinde kırsal mahallelerde yaşayan çocukları evlerinden alarak hayatlarında ilk kez sinemayla buluşturdu.

Kapıköy Sınır Kapısı ile Türkiye'nin İran'a açılan noktalarından biri olan 21 bin nüfuslu ilçede, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların sosyal etkinliklere katılmasını sağlamak isteyen Saray Belediyesi, bu amaçla atıl durumdaki binayı 110 kişi kapasiteli sinema salonuna dönüştürdü.

Tadilatın tamamlanmasıyla modern bir görünüme kavuşturulan salonun ilk misafirleri, ilçeye 75 kilometre uzaklıkta bulunan Turanköy Mahallesi'ndeki çocuklar oldu.

Belediyeye ait otobüslerle evlerinden alınarak ilçe merkezine getirilen çocuklar, öğretmenleri eşliğinde önce Millet Bahçesi'ndeki oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Daha sonra götürüldükleri sinemada "Doru" isimli animasyon filmini izleyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde unutamayacakları bir gün yaşadı.

"Tüm çocukları sinemayla buluşturacağız"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, AA muhabirine, ilçenin değişim ve dönüşümü için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Merkez ve kırsal mahallelerdeki çocukların sosyal ve kültürel imkanlardan faydalanmasını sağlamak istediklerini belirten Ataman, "Yaklaşık beş bin öğrencimiz, ciddi bir genç nüfusumuz var. Biz de söz konusu imkanları çocuklarımızın ayağına getirdik. Bu bina daha önce yapılmış ama atıl durumdaydı. Önce konferans salonu haline getirdik ardından DAP İdaresinin desteğiyle sinema salonuna dönüştürdük. Burası ücretsiz bir sinema salonu." diye konuştu.

Sinema salonunda ilçedeki tüm çocukları sinemayla buluşturacaklarını aktaran Ataman, binayı tüm çocukların faydalanabileceği, gençlere yönelik sosyal etkinlikler düzenleyebilecekleri bir alan haline getirdiklerini ifade etti.

İlçenin en uzak mahallesindeki öğrencileri ağırladıklarını belirten Ataman şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya, mutluluğa şahit olduk. Onlarla beraber mutlu olduk. İlerleyen günlerde tüm mahallelerimizde Belediyemizin araçlarıyla çocuklarımızı buraya getireceğiz. Onları etkinliklerle buluşturacağız. Amacımız köy ve merkez arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve kırsalda bu imkanlardan mahrum kalan öğrencilerimize kendi ilçelerinde bu imkanları sunmak. Bu salonu yaparken çocukları hedefe koyarak başladık ama kadınların da istifade etmesini sağlayacağız. Bugün gelen çocuklar, heyecandan gece uyuyamamışlar. Onların heyecanına, mutluluklarına bizler de tanık olduk."

"Sinemaya gideceğiz diye hiç uyumadık"

Turanköy İlk Okulunda görevli sınıf öğretmeni Şükran Akbaşlı da "Burası Türkiye'nin en ücra köşesi. Çocuklarımız daha önce sinemayla karşılaşmadılar, hiç sinemaya gitme olanakları olmadı. Yediden yetmişe herkes çok heyecanlı. Velilerimiz çok heyecanlı. Otobüs beklerken bile heyecandan yerlerinde duramadılar. İlk kez sinemayla buluştular. Bu imkanı onlara sunan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Öğrenci Evin Ertel de "Sinemaya gideceğiz diye dün gece heyecandan uyumadık. Büyük bir ekranda ilk kez film izledik. Daha önce sadece öğretmenimiz bize anlatmıştı ama ilk kez gördük. Çok mutlu olduk." dedi.

Öğrenci Beritan Akbaşlı da "Çok heyecanlıyım. Dev ekranda ilk kez sinema izleyeceğiz. Dün akşamdan beri bu anı bekliyorduk. Çok heyecanlı ve mutluyuz." diye konuştu.