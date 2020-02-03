Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti - Son Dakika

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti

6 saat önce

Ahmet Mekin'in gelişi Mekin'in yakınları Araçlarla mezarlıktan ayrılmaları Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti ANTALYA - Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi oyuncu Kumral Şükran Kurteli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Mekin'in gelişi

Mekin'in yakınları

Araçlarla mezarlıktan ayrılmaları Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti

ANTALYA - Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi oyuncu Kumral Şükran Kurteli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde 2,5 aydır tedavi gören 82 yaşındaki Kurteli'nin sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmet Mekin'in kızı Zeynep Geven, AA muhabirine, cenazenin uçakla Balıkesir'e gönderileceğini ve Erdek ilçesine bağlı Ocaklar köyünde defnedileceğini söyledi.

Geven, babasının 63 yıllık hayat arkadaşını kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti

Ahmet Mekin, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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