Sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek - Son Dakika

Sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek sağladı.

Sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek sağladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, destekler, yeni ve nitelikli eserlerin üretimi ile Türk sinemasının gelişimine ve genç sinemacıların sektöre adım atmalarına imkan sağlıyor.

Bu yılın ilk destekleme kurulunda animasyon, proje geliştirme, kısa film, senaryo ve diyalog yazım ile yerli film gösterimi türünde 904 başvuru değerlendirildi.

Sinema sektörü ve Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurulca yapılan değerlendirme sonucunda 22 animasyon film yapım projesine 500 bin, 8 proje geliştirme tasarımına 510 bin, 39 kısa film yapım projesine 580 bin, 37 senaryo ve diyalog yazım projesine 444 bin ve 10 yerli film gösterim projesine 1 milyon 350 bin olmak üzere sinema sektörüne toplam 3 milyon 384 bin lira destekte bulunuldu.

Sinema salonlarına ilk destek

Yeni Sinema Kanunu ile sinema salonlarında yeterince yer bulamayan bağımsız yerli filmlerin sinemaseverlerle buluşturulabilmesi amacıyla "yerli film gösterim desteği" de hayata geçirildi.

Bağımsız yerli filmlerin seyirciye ulaşabileceği sinema salonlarının sayısının arttırılmasını hedefleyen Bakanlık, yılın ilk destekleme kurulunda 10 ayrı sinema salonu işletmecisinin 12 ayrı şehirdeki 16 sinemasına destek verdi.

Gelecek aylarda da devam edecek sinema destekleri kapsamında, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım ve çekim sonrası destek başvuruları mart ayı içerisinde, belgesel film destek başvuruları da nisan ayında değerlendirilecek.

Bakanlığın destekleme kurul kararının detaylarına "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-255308/2020-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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