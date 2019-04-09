Sinema Sektörüne 32 Milyon Lira Destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 'İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen' ve 'Uzun metrajlı kurgu film yapım' türlerinde 38 projeye 32 milyon 350 bin liralık destek sağlandığı açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 'İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen' ve 'Uzun metrajlı kurgu film yapım' türlerinde 38 projeye 32 milyon 350 bin liralık destek sağlandığı açıklandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2019-2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu' kararı açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sinema alanındaki projeler, meslek birliklerince belirlenen isimler ile akademisyen ve uzmanlardan oluşan 14 kişilik Destekleme Kurulu'nca değerlendirildi. Genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlanırken, deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek verildi. Bakanlığın uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı amaçladığı animasyon türünde de 3 uzun metrajlı film desteklendi.



394 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında; ilk filmini gerçekleştirecek 13 yönetmen projesine 9 milyon 250 bin lira, 25 uzun metrajlı kurgu film yapım projesine ise 23 milyon 100 bin lira olmak üzere toplam 32 milyon 350 bin liralık destek verildi.



Türk sinemasındaki gelişimin sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanan yeni 'Sinema Kanunu', ocak ayında yasalaşmıştı. Kanunla mevcut desteklere ek olarak 'Yabancı Film Yapım Desteği', 'Ortak Yapım Desteği', 'Yerli Film Gösterim Desteği', 'Dizi Film Desteği', 'Çekim Sonrası Desteği' türlerinde de destek verilebilmesine imkan sağlandı. - Ankara

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