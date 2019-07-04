Sinema - Sevimli Dostlar

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Joachim Masannek'in yönettiği Sevimli Dostlar, hayvanlarla konuşabilen Lilli'nin, hayvanat bahçesinden kaçırılan yavru fili kurtarmak için girdiği mücadeleyi anlatıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti