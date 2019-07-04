Sinema - Sevimli Dostlar
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Joachim Masannek'in yönettiği Sevimli Dostlar, hayvanlarla konuşabilen Lilli'nin, hayvanat bahçesinden kaçırılan yavru fili kurtarmak için girdiği mücadeleyi anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:31 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Joachim Masannek'in yönettiği Sevimli Dostlar, hayvanlarla konuşabilen Lilli'nin, hayvanat bahçesinden kaçırılan yavru fili kurtarmak için girdiği mücadeleyi anlatıyor.
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