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Sinema - Sevimli Dostlar

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Joachim Masannek'in yönettiği Sevimli Dostlar, hayvanlarla konuşabilen Lilli'nin, hayvanat bahçesinden kaçırılan yavru fili kurtarmak için girdiği mücadeleyi anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Joachim Masannek'in yönettiği Sevimli Dostlar, hayvanlarla konuşabilen Lilli'nin, hayvanat bahçesinden kaçırılan yavru fili kurtarmak için girdiği mücadeleyi anlatıyor.
Sinema - Sevimli Dostlar
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:31 Kaynak: AA
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