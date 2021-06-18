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Sinema seyirci sayısı yüzde 69,5 azaldı - Son Dakika

Sinema seyirci sayısı yüzde 69,5 azaldı

18.06.2021 11:39
Sinema seyirci sayısı yüzde 69,5 azaldı, System.String[]

Pandemiyle sosyal faaliyetlere de büyük oranda kısıtlama gelirken, 2020 yılında sinema seyircisinin 2019 yılına oranla yüzde 69,5 azaldığı kaydedildi.

Pandemiyle sosyal faaliyetlere de büyük oranda kısıtlama gelirken, 2020 yılında sinema seyircisinin 2019 yılına oranla yüzde 69,5 azaldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, sinema ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıldan bugüne sinema ile alakalı basında çıkan haber adedi 61 bin 706 olarak görüldü.

Aynı dönem içinde sadece sinema salonları ile alakalı çıkan haber adedi ise 2 bin 580 oldu. Haber içerikleri arasında sinemaların Kovid-19 tedbirleri içerisinde kapanması ve bazı sinema filmlerinin gösteriminin ertelenmesi yer aldı. Tiyatro ile alakalı çıkan haber adedi de 61 bin 935 olarak belirlendi.

Kurumun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistikleri belli oldu. Böylelikle pandemi süreciyle birlikte bu tür etkinliklerin büyük oranda azaldığı kaydedildi. Özellikle sinema seyirci sayısı büyük oranda düşüş yaşarken, 2020 yılında sinema seyircisinin 2019 yılına oranla yüzde 69,5 azaldığı kaydedildi. Bunun yanı sıra tiyatro seyirci sayısı yüzde 43,1 azalırken, opera ve bale seyirci sayısının yüzde 20,5 azaldığı saptandı.


Sinema seyirci sayısı yüzde 69,5 azaldı

Tiyatro, Opera, Ajans, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Sinema seyirci sayısı yüzde 69,5 azaldı - Son Dakika


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