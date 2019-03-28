Son Dakika Haberleri: Sinema - Şeytan Oyunu

Sinema - Şeytan Oyunu

37 dakika önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç'in üstlendiği korku, gerilim türündeki 'Şeytan Oyunu' filminin kadrosunda Niyazi Aydın, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç'in üstlendiği korku, gerilim türündeki 'Şeytan Oyunu' filminin kadrosunda Niyazi Aydın, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hababam Sınıfı Yeniden Oyuncuları, İlk Filmin Çekildiği Okulda Buluştu Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği Reklam Çekimi İçin ABD'ye Giden Sinem Kobal Güzelliğiyle Büyüledi Güzel Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Duygusal Mesaj!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 10:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Şeytan Oyunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]