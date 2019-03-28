Sinema - Şeytan Oyunu
37 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç'in üstlendiği korku, gerilim türündeki 'Şeytan Oyunu' filminin kadrosunda Niyazi Aydın, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç
'in üstlendiği korku, gerilim türündeki 'Şeytan Oyunu' filminin kadrosunda Niyazi Aydın
, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:26 Kaynak: AA
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