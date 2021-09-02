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Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi - Son Dakika

Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi

02.09.2021 10:51

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Marvel Comics karakteri Shang-Chi'yi temel alan "Shang-Chi ve On Halka Efsanesi", kişisel geçmişinde büyük yer tutan The Ten Rings örgütü ve onun lideri The Mandarin ile karşı karşıya gelen dövüş sanatlarında usta Shang-Chi'nin hikayesini anlatıyor.

Marvel Studios imzalı filmde Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai ve Awkwafina oynuyor.

Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi
Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi
Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi
Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi

Türkiye, Marvel, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi - Son Dakika


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