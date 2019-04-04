Sinema - Shazam! 6 Güç
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - David F. Sandberg yönetmenliğindeki Shazam! 6 Güç, genç bir çocuğun süper güçlerle, altı mitolojik Tanrı ve karakterin (Solomon, Herkül, Atlas, Zeus, Aşil ve Mercury) gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesine dayanıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - David F. Sandberg yönetmenliğindeki Shazam! 6 Güç, genç bir çocuğun süper güçlerle, altı mitolojik Tanrı ve karakterin (Solomon, Herkül, Atlas, Zeus
, Aşil ve Mercury) gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesine dayanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:06 Kaynak: AA
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