Son Dakika Haberleri: Sinema - Shazam! 6 Güç

Sinema - Shazam! 6 Güç

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - David F. Sandberg yönetmenliğindeki Shazam! 6 Güç, genç bir çocuğun süper güçlerle, altı mitolojik Tanrı ve karakterin (Solomon, Herkül, Atlas, Zeus, Aşil ve Mercury) gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesine dayanıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - David F. Sandberg yönetmenliğindeki Shazam! 6 Güç, genç bir çocuğun süper güçlerle, altı mitolojik Tanrı ve karakterin (Solomon, Herkül, Atlas, Zeus, Aşil ve Mercury) gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesine dayanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:06 Kaynak: AA

Zeus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:28:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Shazam! 6 Güç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]