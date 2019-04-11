Sinema - Şipşak Aile
33 dakika önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mark Wahlberg ve Rose Byrne'nün başrolünde yer aldığı Şipşak Aile, bir aile kurmaya karar veren Pete ve Ellie çiftinin üç kardeşi evlat edinmesiyle yeni bir hayata uyum sağlama çabalarını anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:17 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Mark Wahlberg
ve Rose Byrne'nün başrolünde yer aldığı Şipşak Aile, bir aile kurmaya karar veren Pete ve Ellie çiftinin üç kardeşi evlat edinmesiyle yeni bir hayata uyum sağlama çabalarını anlatıyor.
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