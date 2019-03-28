Sinema - Şişman Harekât Timi

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı Şişman Harekat Timi, bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı Şişman Harekat Timi, bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini anlatıyor.

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