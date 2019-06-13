Son Dakika Haberleri: Sinema - Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
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Sinema - Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

2 saat önce

-Fragman Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 13 film vizyona girecek.

-Fragman Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 13 film vizyona girecek.
F. Gary Gray'ın yönetminliğini yaptığı; Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Ferguson'un başrolünde oynadığı "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit" izleyici ile buluşacak.
Siyah Giyen Adamlar serisinin yeni projesi "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit", Dünya dışı varlıklar karşısında yeryüzünü korumaya çalışan birimin saha görevlileri Ajan M ve Ajan H'nin hikayesini anlatıyor.
Sevilen seriden yola çıkan bu yeni bölümde, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bugüne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadele konu ediliyor.
Sinema - Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Türkiye, Adamlar, Güncel
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