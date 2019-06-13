Sinema - Solaris
3 saat önce
Fragman - "Solaris"İSTANBUL - Sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Andrei Tarkovsky'nin yönettiği 1972 yapımı Sovyet sanat filmi "Solaris" başka sinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisi ile buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Fragman - "Solaris"
İSTANBUL - Sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Andrei Tarkovsky'nin yönettiği 1972 yapımı Sovyet sanat filmi "Solaris" başka sinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisi ile buluşacak.
Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Jarvet, Nikolay Grinko, Anatoliy Solonitsyn, Olga Barnet
ve Vitalik Kerdimun gibi isimlerin oynadığı gizemli dram "Solaris", bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
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