Sinema Söyleşileri'nde "Blockhainden Sinemaya" konusu ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Sinema Söyleşileri", Atlas 1948 Sineması'nda devam ediyor.

Bülent İpek'in yönetimini üstlendiği "Blockhainden Sinemaya" başlıklı oturuma, Wideangle kurucuları oyuncu Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca ve Umut Tanyolu konuk oldu.

Söyleşide Blockhain teknolojisinin film endüstrisine entegrasyonu ile kurulacak yeni ilişkileri ve avantajları hakkında bilgi veren Umut Tanyolu, "İnsan faktörü giren her duruma, kişiye özel çözümler üretmeniz gerekir. Sanat da böyle bir alan. Biz bunu finanse ederken projelere özel çözümler üretip kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Tanyolu, bu teknoloji her şeyden önce şeffaflığı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Güvene dayalı olmayan ve birbirlerini tanımayan iki veya daha fazla paydaşın etkileşim kurmasını sağlayan akıllı kontratlar, Blockchain üzerinde çalışan belirli kurallara uyması gereken dijital anlaşmalar, programlar olarak tanımlanabilir. Bu sayede aracısız, güven tesisine gerek kalmadan Blockchain üzerinden taahhütler verilebilir. Bu ağ da çerçeveleri daha belli projeler geliyor."

"Hepimizi film yapımcısı haline getirebilir"

Oyuncu Engin Altan Düzyatan da Blockchain üzerinde kurulan platformla film ve dizileri fonlayarak yapım ve dağıtımını desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Düzyatan, şunları kaydetti:

"Bana 8- 9 yıl önce farklı kaynaklardan gelen senaryolar, ne kadar iyi olurlarsa olsunlar bir şekilde çekilemeyebiliyor. Biz bunun önünü açabilmek, yapımcı portföyünü genişletebilmek için başladık. Bahsettiğimiz üzere bu konu çok daha geniş. İyi bir projesi olan yazar da aslında kendi projesinin yapımcısı haline gelebilir. Biliyorsunuz ki, dünyada bu sektör fon şirketleriyle çalışır. Dünya bu fonlama matematiğine çok uzun süre önce alıştı. Biz de bu yeni teknolojiye alışıyoruz. Dışardan insanların da filmi fonlayabileceği ya da bir televizyon dizisinin herhangi bir içeriğinin fonlanabileceği matematiğine yeni alışıyoruz. Bu hepimizi film yapımcısı haline getirebilir. Hayalinizdeki filmi topluluklara açıp, burada sergileyip, fonlamaya açarak büyük kitlelere yayabilir, diğer yöntemlerden daha çabuk seyirciyle buluşturabilirsiniz."

Projelerdeki görünürlüğün çok önemli olduğuna değinen Birand Tunca ise "Bunun en güzel örneği 'La Case de Papel' dizisi. İspanya'da hafta içi yayınlanan bir diziydi. Bir şans verildi ve dünyayı nasıl kasıp kavurduğunu gördük. Keza 'Squid Game' dizisi 7 yıl bir yapımcının masasındayken ne kadar büyük kitlelere ulaştığının gördük. Ben inanıyorum ki, bu topraklarda bir sürü keşfedilmemiş çok değerli proje var bu teknoloji bu projelerin önlerini açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşi sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sinema Söyleşileri'nin son konuğu 11 Haziran'da dünyanın birçok yerinde hayran kitlesi bulunan oyuncu Meryem Uzerli olacak ve sinema sektöründe star olmanın ipuçlarını anlatacak.