"Sinema Söyleşileri"nin ilk konuğu oyuncu Kerem Bürsin oldu Açıklaması

Oyuncu Kerem Bürsin. bu yıl ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Sinema Söyleşileri"nde konuştu.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen "Oyuncu ve İzleyici Olarak Sinema" başlıklı etkinliğin yönetimini Ömür Sabuncuoğlu üstlendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da izlediği söyleşide Bürsin, sinemaya ilk kez 7 yaşındayken Ankara'da gittiğini belirterek, "Sinema izleyen bir aileydik. Küçükken aksiyon filmlerini çok severdim. Jean-Claude Van Damme'ın büyük hayranıydım. Robert de Niro, Tom Hanks'e de büyük hayranlığım vardı." dedi.

Ortaokul dönemlerinde de sinemaya büyük ilgi duyduğunu anlatan Bürsin, eski Yeşilçam filmlerini de çok sevdiğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, Türk sinemasının Yeşilçam sıcaklığını yakalayamadığı yorumunu yaparak, "Sinemamızı fazlasıyla ticarete kattık. Sinemadan daha çok dizilerde başarılı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculuğa başlamadan önce de her zaman sinema sektöründe çalışacağına inandığına işaret eden Kerem Bürsin, "Oyunculuktan olmasa da 'ekmeğimi mutlaka sinemadan kazanırım' demiştim. Oyunculuğa lisede başladım. Üniversitede küçük bir piyasamız vardı. Öğrenciyken de televizyonu ve sinemayı çok merak ediyordum. Bu nedenle son senem hep koşturmayla geçti." diye konuştu.

Yaşamının çoğunu ABD'de geçirmiş olan ünlü oyuncu, Türkiye'deki kadın oyuncuların çalışma şartlarının zorluğuna değinerek, kadınlardan beklenen performansın her zaman daha fazla olduğunu söyledi.

Kerem Bürsin, sektörde genç oyuncu adaylarına daha fazla olanak tanınması gerektiğinin altını çizerek, "Sonuçta bir dönem hepimiz, 'no name'dik." dedi.

Son dönemde özellikle biyografi hikayelerin anlatıldığı filmlerin büyük başarı kazandığına da işaret eden Bürsin,"Bizim biraz daha sinema sihrine girmemiz lazım. Sinemada hep birinin hayatını yapıyoruz. Evet, ülkemizde de anlatılacak çok insan hikayesi var. Fakat başka şeylere de yönelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, film ödülleriyle ilgili olarak da "Oscar Türkiye'ye gelmese bile adaylık gelsin çok isterim. Emmy'de ise güzel işler çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

Birbirinden ünlü oyuncu ve yönetmenlerle sinemaya dair her şeyin konuşulacağı "Sinema Söyleşileri"ne yarın ise yapımcı Zeynep Atakan ve yönetmen Nisan Dağ konuk olacak. ???????