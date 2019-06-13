Son Dakika Haberleri: Sinema - Stalker
Son Dakika Güncel Haber

Sinema - Stalker

3 saat önce

-Fragman - "Stalker"İSTANBUL - Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi yine Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Stalker" olacak.

-Fragman
- "Stalker"
İSTANBUL - Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi yine Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Stalker" olacak.
Tarkovsky'nin 1979 yapımı filminin başrollenrinde Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Natalya Abramova ve Faime Jurno oynuyor.
Sinema - Stalker
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:28 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı! Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:38:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Stalker
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]