Sinema - Stalker

-Fragman- "Stalker"İSTANBUL - Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi yine Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Stalker" olacak.Tarkovsky'nin 1979 yapımı filminin başrollenrinde Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Natalya Abramova ve Faime Jurno oynuyor.