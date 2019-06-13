Sinema - Stalker
3 saat önce
-Fragman - "Stalker"İSTANBUL - Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi yine Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Stalker" olacak.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:28 Kaynak: AA
-Fragman
- "Stalker"
İSTANBUL - Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi yine Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Stalker" olacak.
Tarkovsky'nin 1979 yapımı filminin başrollenrinde Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Natalya Abramova ve Faime Jurno oynuyor.
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