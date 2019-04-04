Sinema - Suç Unsuru

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği Suç Unsuru, birlikte yaşayan iki yakın arkadaş Celal ve Buğra'nın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği Suç Unsuru, birlikte yaşayan iki yakın arkadaş Celal ve Buğra'nın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

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