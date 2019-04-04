Sinema - Suç Unsuru
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği Suç Unsuru, birlikte yaşayan iki yakın arkadaş Celal ve Buğra'nın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği Suç Unsuru, birlikte yaşayan iki yakın arkadaş Celal ve Buğra'nın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:21 Kaynak: AA
Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi
Uçan Polisin, Torbacıya Geçit Vermediği Anlar Kameraya Yansıdı
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme
Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor