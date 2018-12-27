Son Dakika Haberleri: Sinema - "Süper Ayı"

Sinema - "Süper Ayı"

5 dakika önce

Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği Süper Ayı, hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini anlatıyor.

Sinema -
Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği Süper Ayı, hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini anlatıyor.

Birbirlerine sımsıkı bağlı Dash ve Zack kendilerini bir anda avcıların ağından kaçarken bulurlar. Oğlu Zack'i kaçıran hayvan tüccarlarını bulmak için yanına ajan köpek Hamilton'ı da alan Dash, avcıların yerini bulup oğlunu kurtarabilmenin yollarını ararken, göründüğünden çok daha akıllı Zack'in de diğer hayvanlarla birlikte bir kaçış planı vardır. Baba-oğul tekrar bir araya geldiğinde, aralarındaki bağ çok daha kuvvetli ve sevgi dolu olacaktır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:03 Kaynak: AA

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