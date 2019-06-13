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Sinema - Tekne

2 saat önce

-Fragman - "Tekne"İSTANBUL - Winston Azzopardi'nin yönettiği ve Joe Azzopardi'nin başrolünde oynadığı "Tekne"; ava çıkan ve yolunu kaybeden bir balıkçının başına gelen esrarengiz olaylar etrafında dönüyor.

-Fragman - "Tekne"
İSTANBUL - Winston Azzopardi'nin yönettiği ve Joe Azzopardi'nin başrolünde oynadığı "Tekne"; ava çıkan ve yolunu kaybeden bir balıkçının başına gelen esrarengiz olaylar etrafında dönüyor.
Sinema - Tekne
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Güncel
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