Sinema - Tekne
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Winston Azzopardi'nin yönettiği Tekne, hava muhalefeti sebebiyle sığındığı teknede mahsur kalan denizcinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:35 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Winston Azzopardi'nin yönettiği Tekne, hava muhalefeti sebebiyle sığındığı teknede mahsur kalan denizcinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
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