Sinema - The Suicide Squad: İntihar Timi - Son Dakika

Haftanın bir diğer macera ve aksiyon filmi "Guardians of the Galaxy" filmlerine imza atan James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Suicide Squad: İntihar Timi" olacak.

Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Joel Kinnaman ve Alice Braga'nın başrolünde yer aldığı yapım, ilk filmden Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, Amanda Waller gibi karakterlere Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterlerin eklendiği Görev Gücü X'in yeni imkansız görevini odağına alıyor.