SEMİH SERGEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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SEMİH SERGEN HAYATINI KAYBETTİ

06.08.2022 10:15
SEMİH SERGEN HAYATINI KAYBETTİ

SİNEMA, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.

SİNEMA, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.

Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEMİH SERGEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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