SİNEMA, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.
Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
Bodrum, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › SEMİH SERGEN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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