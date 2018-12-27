Sinema - "Troller ve Dinozorlar"
1 saat önce
Alex Sebastian'ın yönettiği animasyon Troller ve Dinozorlar, Prenses Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun Trol krallığını ele geçirmeye çalışan ejdere karşı mücadelesini anlatıyor.
Alex Sebastian'ın yönettiği animasyon Troller ve Dinozorlar, Prenses
Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun Trol krallığını ele geçirmeye çalışan ejdere karşı mücadelesini anlatıyor.
Bir prenses, bir dinozor, sevimli ve küçük troller, periler, elfler, ve goblinler ile büyük bir macera ve sihirli bir yolculuk hikayesi... Bir ejder Trol krallığını ele geçirmek için kötü planlar hazırlamaktadır. Prenses Cupcake ve onun cesur arkadaşları yaramaz troller ve bir avuç sihirli yaratık güçlerini birleştirirse Trol krallığını kurtarabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:16 Kaynak: AA
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