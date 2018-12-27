Son Dakika Haberleri: Sinema - "Troller ve Dinozorlar"

Sinema - "Troller ve Dinozorlar"

1 saat önce

Alex Sebastian'ın yönettiği animasyon Troller ve Dinozorlar, Prenses Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun Trol krallığını ele geçirmeye çalışan ejdere karşı mücadelesini anlatıyor.

Alex Sebastian'ın yönettiği animasyon Troller ve Dinozorlar, Prenses Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun Trol krallığını ele geçirmeye çalışan ejdere karşı mücadelesini anlatıyor.
Bir prenses, bir dinozor, sevimli ve küçük troller, periler, elfler, ve goblinler ile büyük bir macera ve sihirli bir yolculuk hikayesi... Bir ejder Trol krallığını ele geçirmek için kötü planlar hazırlamaktadır. Prenses Cupcake ve onun cesur arkadaşları yaramaz troller ve bir avuç sihirli yaratık güçlerini birleştirirse Trol krallığını kurtarabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:16 Kaynak: AA

Prenses, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı

Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:11:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - "Troller ve Dinozorlar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]