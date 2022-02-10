Üye Girişi
Sinema - Uncharted - Son Dakika

Sinema - Uncharted

10.02.2022 10:23

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali ve Tati Gabrielle'nin başrollerini paylaştığı "Uncharted", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

Bir hazine avcısı olan Nathan Drake'i odağına alan video oyun serisinin sinema uyarlaması Uncharted'da ana karaktere Tom Holland hayat verirken, Nathan'ın mentoru Victor Sullivan'ı ise Mark Wahlberg canlandırıyor.

Ruben Fleischer'in yönetmenliğini üstlendiği film, yetenekli genç hırsız Nathan Drake'nin, 500 yıl önce Ferdinand Magellan'ın kaybettiği bir serveti kurtarmak için deneyimli hazine avcısı Victor "Sully" Sullivan tarafından işe alınmasını ve ikili için bir soygun olarak başlayan işin bir yarışa dönüşmesini konu ediniyor.

Sinema - Uncharted
Sinema - Uncharted
Sinema - Uncharted

YORUMLAR
500

Tom Holland, Uncharted, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - Uncharted - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:25 Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!
10:05 Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:38 Ambulans son anda uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:30:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sinema - Uncharted - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement