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Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

25.01.2022 15:27
Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve dizi oyuncu su Ayberk Pekcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan Mersinli sanatçı Ayberk Pekcan, Mersin'de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 1970 Mersin doğumlu 51 yaşındaki Pekcan, dün hastanede yaşamını yitirdi. Pekcan için bugün Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Pekcan'ın ailesi ve ile çok sayıda seveni katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Pekcan, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Pekcan, Tarsus'ta aile mezarlığında toprağa verildi.

EKİM AYINDA KANSER OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullanmıştı.

(Koray Ünlü/ İHA)

Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

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Akciğer Kanseri, Ayberk Pekcan, Cenaze, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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