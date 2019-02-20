Sinema Ve Eğlence Dünyası Beyond24 İstanbul'da Buluşacak

Güverte Film tarafından düzenlenen etkinlik, Onur Saylak ve Ercan Kesal'ın katılımıyla 2-3 Mart tarihinde Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Güverte Film, bu yıl ikincisini düzenleyeceği zengin içerikli konferans serisi Beyond24 İstanbul ile yine teknoloji, iletişim, medya, eğlence gibi film dünyasıyla ilişkili alanlardan uzmanları buluşturacak. Sinemanın ihtiyaç duyduğu motivasyon ve kaynağa ulaşmasını hedefleyen etkinliğe 2-3 Mart tarihlerinde, önceki yıl olduğu gibi yine Kadir Has Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

SEKTÖRE YÖN VERENLER AYNI ÇATI ALTINDA

Beyond24 İstanbul bu yıl da konferanslar, atölyeler, ustalık sınıfları ve panellerden oluşan birçok etkinliğe sahne olacak. Onur Saylak, Ercan Kesal, Can Evrenol, Oğuz Anbarlı, İlker Canikligil ile Netflix ve BluTV yöneticilerinin konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin "Kariyer Alanı" bölümünde potansiyel işbirlikleri ve çalışma olanaklarına imkan sağlanacak.