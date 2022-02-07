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Sinema ve Psikiyatri Seminerleri, "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığıyla devam ediyor - Son Dakika

Sinema ve Psikiyatri Seminerleri, "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığıyla devam ediyor

07.02.2022 17:21
Sinema ve Psikiyatri Seminerleri, "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığıyla devam ediyor

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen "Sinema ve Psikiyatri Seminerleri" yeni sezonda "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığı ile devam ediyor.

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen "Sinema ve Psikiyatri Seminerleri" yeni sezonda "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığı ile devam ediyor.

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, seminer dizisi 16 Şubat'ta "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir" başlığı altında "To die for (Sonsuz İhtiras)" filmi ile başlayacak.

Yönetmen Gus Van Sant'ın "To die for" filminin konuşulacağı, Prof. Dr. Bedirhan Üstün'ün başkanlığını üstlendiği oturumda, Sevcan Karakoç, Buse Arslan, Haydar Ergülen ve Serpil Vargel yer alacak.

"Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" temalı etkinlik dizisi Vicdan, Affetmek, Yalan, Kibir, Ötekileştirme, Merhamet, Uzlaşma ve Nefret alt başlıklarından oluşuyor.

Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler, yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleştirilecek.

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Hakan Binbaşgil, Yönetmen, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema ve Psikiyatri Seminerleri, 'Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri' başlığıyla devam ediyor - Son Dakika


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